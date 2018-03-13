المناقشات مع كوريا الشمالية تطيح بـ«تيلرسون»

13 مارس 2018 - 03:30 م

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن الخلافات مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هي من أطاحت بوزير الخارجية، ريكس تيلرسون، من منصبه، حيث عين "ترامب" مدير وكالة المخابرات المركزية، مايك بومبيو، بدلاً منه .

بينما أكدت مصادر رفيعة المستوى، في البيت الأبيض، أن المناقشات مع الرئيس الكوري، كيم جونغ أون، هي من دفعت ترامب للإقدام على إقالة "تيرسلون".

وأعلن الرئيس "ترامب" اليوم، الثلاثاء، أن مايك بومبيو، الذي كان مدير وكالة الاستخبارات المركزية، سيصبح وزيرًا للخارجية، ليحل محل ريكس تيلرسون، وبذلك ينهي "تيلرسون" فترة عمله القصيرة ولكن المضطربة كدبلوماسي كبير في البلاد.

وكان "تيلرسون" على خلاف متكرر مع "ترامب" بشأن مجموعة متنوعة من قضايا السياسة الخارجية، لافتة إلى أن الرئيس أعلن قراره عبر حسابه الشخصي على "تويتر".

وفي السياق ذاته، قال مسئول كبير في الإدارة الأمريكية، إن الرئيس ترامب اتخذ قرارًا باستبدال السيد تيلرسون الآن من أجل تشكيل فريق جديد قبل المحادثات القادمة مع كيم جونغ أون، الزعيم الكوري الشمالي الذي يعتزم الاجتماع معه بحلول مايو، لمناقشة مختلف المفاوضات التجارية بين البلدين.

وقال "ترامب"، في تغريدته، إن من سيحل محل "بومبيو" هي نائبة مدير وكالة الاستخبارات المركزية، جينا هاسبل؛ مما يجعلها أول امرأة ترأس هذا المنصب، مضيفًا أنها بحاجة هي والسيد بومبيو إلى تأكيد القرار من مجلس الشيوخ".

ونوهت الصحيفة، بأن أداء "تيلرسون" لم يكن محبطًا للرئيس ترامب لشهور، لكن في المقابل قاوم "تيلرسون" الجهود الرامية إلى إخراجه وتعهد بالبقاء في منصبه، إلا أن المسافة التي تفصل بينه وبين دائرة "ترامب" كانت واضحة في الأسبوع الماضي عندما قبل الرئيس دعوة لمقابلة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بصورة مفاجأة، أثناء سفر "تيلرسون" إلى أفريقيا في ذلك الوقت.

وأشارت إلى أن منذ تولي تيلرسون هذا المنصب في فبراير 2017، ظهرت رسائل مختلطة بشكل متكرر من البيت الأبيض ووزارة الخارجية مع تناقص أهميتها.

و جاءت المصادمات الداخلية بين الرئيس ووزير الخارجية وسط أزمات دولية كبرى، بما في ذلك مواجهة نووية محتملة مع كوريا الشمالية.

وبرز الانشقاق السياسي بشكل حاد عندما قال ترامب في (أكتوبر) الماضي إن تيلرسون "يضيع وقته" في محاولة التفاوض مع كوريا الشمالية لإنهاء برامجها النووية والصاروخية.

وكتب الرئيس: "حافظ على طاقتك ، ريكس ، سنفعل ما يجب القيام به!"

وفي السياق، ذكرت شبكة "بي سي نيوز" الأمريكية، في أكتوبر الماضي، أن تيلرسون اقترب بالفعل من الاستقالة هذا الصيف، ولكن تم حثه على البقاء في العمل حتى نهاية العام .

الجدير بالذكر، أن صحيفة "واشنطن بوست" نشرت لأول مرة هذه الأخبار، التي أكدها الرئيس بسرعة في تغريدته، حيث شكر الرئيس تيلرسون لخدمته وقال إن "بومبيو" سيقوم "بعمل رائع".



