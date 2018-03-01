حقيقة تسمم مياه ترعة المحمودية

01 مارس 2018 - 12:38 ص

علق الدكتور ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرفي الصحي، حول ما أثير عن تسمم المياة في ترعة المحمودية، قائلا:" إن منسوب المياه أقل عن المعدل اللازم وبالتالي زادت نسبة الأمونيا".

وأوضح "رسلان" في مداخلة هاتفية مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON-E " :" أن المحطة تعمل حاليا بكامل طاقتها، ولم يتسمم أحد، وتم إغلاق المياه لمدة ساعتين حتى تمت معالجتها وتخفيف نسبة الأمونيا".

وتابع: "انه تم التنسيق مع وزارة الري لرفع منسوب المياة، وبالفعل تم ذلك"، واشار إلى أن "الأمونيا" مثل "النشادر" وليست سامة إلا إذا زادت بشكل كبير.