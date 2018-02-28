موسي مصطفى: لهذه الأسباب قررت منافسة السيسي

28 فبراير 2018 - 11:39 م

أكد المهندس موسى مصطفى موسى، المرشح لرئاسة الجمهورية، أن ما دفعه للترشح للانتخابات الرئاسية امام الرئيس عبدالفتاح السيسي خوفه على البلد، وللرد على أعداء الوطن.

وأضاف "موسى"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى برنامج "على مسئوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء:" أنه كان مؤيد للرئيس السيسي، ومنذ قيام ثورة 30 يونيو وهما نفس الفكرة، وليس هناك اختلاف في الفكر بينهم".

وتابع:" أن إقدامه على هذه المنافسة؛ لاحترامه لهذه البلد، ولحرصه على المنافسة الشريفة"، معربًا عن امله في الفوز برئاسة الجمهورية.