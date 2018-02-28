» شاهد.. نجوم بوليوود يشيعون الممثلة سريديفي كابور

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تشييع جنازة نجمة بوليود
تشييع جنازة نجمة بوليود

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توافد الآلاف من الهنود، لاستقبال جثمان نجمة بليوود الممثلة سريديفي كابور القادم من دبي، لتشييع جنازتها.

وأظهرت صور الجنازة اصطفاف الآلاف من الهنود لتوديع ممثلتهم سريديفي كابور.

كما حضر الجنازة عدد كبير من نجوم بوليوود لتشييع الجنازة منهم النجم العالمي شاروخان، وحضر الممثل أجاي ديفغان، والممثلة إيشواريا راي باتشان، والممثلة بوليوود ديبيكا بادوكون.

وأعلنت شرطة دبي أن وفاة النجمة الهندية البالغة من العمر 54 نتجت عن غرقها في حمام غرفتها عقب فقدانها الوعي، حسب تقرير الطب الشرعي.

وأكدت الشرطة أن ملف القضية تم إحالته إلى النيابة العامة في دبي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.




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