» بالفيديو.. الدوري الألماني يشهد أغرب خطأ لحارس مرمى

28 فبراير 2018 - 11:08 م

ارتكب مارك فليكن، حارس مرمى دويسبورغ، خطأ غريبًا سيذكره طوال حياته وليس مسيرته فقط عندما سمح لستيفان كوتسشك مهاجم إنغولشتات بتسجيل هدف هو الأغرب في العالم، في دوري الدرجة الثانية الألماني.

وخلال الدقيقة 18 أعاد المدافع جيريت نوبر الكرة برأسه لزميله فليكن نظرًا لضغط كوتسشك عليه لكن الحارس كان مشغولًا بالعودة لمرماه داخل الشباك ليحصل على زجاجة المياه للشرب ووجد الكرة تسكن شباكه بغرابة شديدة وهو ينظر لها في مشهد نادر الحدوث في عالم كرة القدم.

وكان فليكن لا يدرك ما يدور حوله بشكل لا يصدق، حيث كان في طريقه للشباك بينما الكرة تدخل المرمى بقدم كوتسشك.

واحتفل مارك فليكين بما اعتقد وأنه الهدف الثاني لفريقه عبر الدخول إلى شباك مرماه وشرب المياه، دون أن يكتشف أن الهدف لم يتم احتسابه بداعي التسلل.

وحاول مدافع دويسبورغ جيريت ناوبر أن يعيد الكرة برأسه لحارس فريقه لكن لم يدرك أن فليكين ليس واقفًا في مكانه ليقتنص كوتشكه الكرة ويسدد بكل سهولة في الشباك محرزًا هدف التعادل لإنجولشتات 1ـ 1.

ولكن لاعبي دويسبورغ رفعوا الضغوط عن كاهل فليكين عبر تسجيل هدف الفوز في الشوط الثاني، ليعززوا من فرص الفريق في الترقي إلى الدور الفاصل.