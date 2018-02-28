» ركلة جزاء مثيرة تصعد "يوفنتوس" لنهائي كأس ايطاليا

28 فبراير 2018 - 10:48 م

سجل يوفنتوس هدفا من ركلة جزاء مثيرة للجدل ليهزم اتلانتا 1-صفر اليوم الاربعاء ويبلغ نهائي كأس ايطاليا لكرة القدم للموسم الرابع على التوالي.

وذكرت وكالة "رويترز" ان كرة ارسلت إلى منطقة جزاء اتلانتا ليسقط بليز ماتودي لاعب وسط يوفنتوس على الأرض أثناء ركضه هو وجيانلوكا مانشيني للحاق بها رغم ان اللقطات أظهرت عدم وجود التحام كبير بينهما.

وتجاهل ميرالم بيانيتش احتجاجات لاعبي اتلانتا لينفذ ركلة الجزاء بنجاح في الدقيقة 75 من إياب الدور قبل النهائي ليكمل يوفنتوس انتصارا 2-صفر في مجموع المواجهتين.

ووقف الحظ إلى جوار يوفنتوس قبلها بدقائق عندما أفلت اليخاندرو جوميز قائد اتلانتا من دفاع المنافس ليلعب الكرة من فوق الحارس جيانلويجي بوفون الذي خرج من منطقته لكن المحاولة اصطدمت بالقائم من 40 مترا.