  • الخميس 01 مارس 2018
  • بتوقيت مصر01:51 ص
بحث متقدم
تصادم قطاري البحيرة

تفاصيل مثيرة حول ضحايا قطارى البحيرة

انهيار كوبري مشاة على ترعة المحمودية بالبحيرة

حقيقة تسمم مياه ترعة المحمودية

موسى مصطفى موسى

موسي مصطفى: لهذه الأسباب قررت منافسة السيسي

الغاز الإسرائيلي

التعويض الصادر لإسرائيل في قضية الغاز «فشنك»

شعار بي بي سي

أول رد للـ «بي بي سي» حول أزمة «زبيدة»

وزير الري

هذا هو السبب الحقيقي لانخفاض منسوب النيل

الاخوان المسلمين

انفراد: نكشف أسرار الاتصالات بين السلطة و«الإخوان»

الرئيس الراحل جمال عبدالناصر

قصة المقال الذي فضل كاتبه «عبد الناصر» على النبي

مصر

تفاصيل الأزمة بين مصر وقطر في غزة

السيسي

أيهما يخشاه الرئيس: المعارضة أم الشعب؟

رواندا تغلق "700 كنيسة "مزعجة"

عرب وعالم

مسيحيو روندا
مسيحيو روندا

أخبار متعلقة
#

الحكومة توافق علي ترخيص عشرات الكنائس

#

كنيسة «القيامة» بالقدس تغلق أبوابها أمام «الحجاج»

#

أمريكا تعلن تأييدها وقف إطلاق النار بسوريا

#

700 ألف جنيه خسائر حريق حظيرة مواشي ببنها

أغلقت السلطات في رواندا نحو 700 كنيسة لعدم امتثالها لقوانين البناء ولتسببها في تلوث ضوضائي، كما تم اغلاق مسجدا واحدا.

وحسبما ذكرت "بي بي سي" فان معظمها كان من الكنائس الصغيرة التي تتبع ما يعرف بالحركة الخمسينية البروتستانتية، كما أغلق مسجد واحد.

وقال مسؤول حكومى:" إن بعض هذه الكنائس قد أعيد فتحها بعد أن حسنت أوضاعها واستجابت لتعليمات المفتشين".

ووفقا للوائح الجديدة، يجب أن يخضع جميع الدعاة لتدريب ديني قبل فتح الكنيسة.

وقد زاد عدد الكنائس الخمسينية، التي يديرها في كثير من الأحيان دعاة لديهم شخصية كاريزمية يزعمون أنهم قادرون على إحداث المعجزات، بصورة سريعة في أجزاء كثيرة من أفريقيا خلال السنوات الأخيرة.

وبعض هذه الكنائس يكون ضخما ويجذب الآلاف من المصلين كل يوم أحد، لكن البعض الآخر يتكون من هياكل صغيرة بنيت دون تراخيص.

وقد تعرض قادة الكنائس لانتقادات في بعض الأوقات بسبب استخدامهم مكبرات الصوت لجذب المصلين.

وقال جوستوس كانجواغيى، مسؤول حكومي، لبي بي سي إنهم ببساطة يطلبون من الكنائس الالتزام "بمعايير بسيطة".

وقال كانجواغيى لصحيفة "نيو تايمز" الرواندية إن بعض مباني الكنائس تعرض المصلين لمخاطر لا داعي لها ويمكن أن "تسبب خطرا على من يقوم بالعبادة".

وذكرت صحيفة نيو تايمز أن السلطات المحلية تشن هذه الحملة بدعم من مجلس الحكم في رواندا.

وقال مجلس الحكم فى رواندا فى بيان صدر مؤخرا إنه يعتقد أن حوالى 700 كنيسة تعمل بشكل غير قانونى.

يذكر أن الغالبية العظمى من الروانديين مسيحيون، ولكن الكثيرين يتبعون ممارسات قائمة على عادات وتقاليد المجتمع.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كيف أضرت الحركات الإسلامية بالدين والسياسة معا (1/2)

جمال سلطان

معارك الرجال.. والأعمال بقدرها!

محمود سلطان

العطار مبروك

فراج إسماعيل

نموذج مشرف للصدع بالحق في وجه النفاق والمنافقين

د. عبد الآخر حماد

هل طُويت صفحة القدس ودخلت ذمة التاريخ؟

طه خليفة

(مفيد فوزى: وشهد شاهد من أهلها)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. نجوم بوليوود يشيعون الممثلة سريديفي كابور
» بالفيديو.. الدوري الألماني يشهد أغرب خطأ لحارس مرمى
» شاهد .. لحظة اشتعال النيران بمحرك طائرة ركاب
» ركلة جزاء مثيرة تصعد "يوفنتوس" لنهائي كأس ايطاليا
» رواندا تغلق "700 كنيسة "مزعجة"
» خطأ«كوميدي» لحارس مرمى بالدوري الألماني
» «ترامب» يدعو «أمير قطر» لزيارة أمريكا أبريل القادم
» العراق تهزم السعودية برباعية وديًا
» «صلاح» دخل تاريخ «البريمييرليج» بعد تحطيمه لهذا الرقم
» السودان: المصريون يعرفون أنه يجب إنهاء «احتلال حلايب»

استطلاع رأي

هل تنجح الحملة «سيناء 2018» فى القضاء على الإرهاب؟

  • فجر

    05:04 ص

  • فجر

    05:04

  • شروق

    06:27

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:29

  • مغرب

    17:58

  • عشاء

    19:28

من الى
السيسي
سعد الدين ابراهيم
الخلوة الشرعية
صفحة إسرائيل تتكلم بالعربية
الدكتور محمد المرسي في حديثة لـ«المصريون»