» خطأ«كوميدي» لحارس مرمى بالدوري الألماني

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حارس مرمى

المصريون

الدورى الألمانى

ارتكب مارك فليكن، حارس مرمى دويسبورج، خطأ كوميديًا عندما سمح لـ«كوتسشك» مهاجم إنجولشتات بتسجيل في مرماه، وذلك خلال إحدى المباريات في دوري الدرجة الثانية الألماني.

وخلال الدقيقة 18 أعاد المدافع جيريت نوبر الكرة برأسه لزميله فليكن نظرًا لضغط كوتسشك عليه لكن الحارس كان مشغولًا بالعودة لمرماه داخل الشباك ليحصل على زجاجة المياه للشرب ووجد الكرة تسكن شباكه بغرابة شديدة وهو ينظر لها في مشهد نادر الحدوث في عالم كرة القدم.

وكان فليكن لا يدرك ما يدور حوله بشكل لا يصدق، حيث كان في طريقه للشباك بينما الكرة تدخل المرمى بقدم كوتسشك.

واحتفل مارك فليكين بما اعتقد وأنه الهدف الثاني لفريقه عبر الدخول إلى شباك مرماه وشرب المياه، دون أن يكتشف أن الهدف لم يتم احتسابه بداعي التسلل.

وحاول مدافع دويسبورج جيريت ناوبر أن يعيد الكرة برأسه لحارس فريقه لكن لم يدرك أن فليكين ليس واقفًا في مكانه ليقتنص كوتشكه الكرة ويسدد بكل سهولة في الشباك محرزًا هدف التعادل لإنجولشتات 1ـ 1.

ولكن لاعبي دويسبورج رفعوا الضغوط عن كاهل فليكين عبر تسجيل هدف الفوز في الشوط الثاني، ليعززوا من فرص الفريق في الترقي إلى الدور الفاصل.

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