» «ترامب» يدعو «أمير قطر» لزيارة أمريكا أبريل القادم

28 فبراير 2018 - 10:05 م

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لزيارة الولايات المتحدة في أبريل القادم.

جاء هذا خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير تميم من ترامب، مساء اليوم، بحسب وكالة الأنباء القطرية، حيث أعرب أمير قطر عن ترحيبه بدعوة ترامب.

وجرى خلال الاتصال "استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسبل توطيدها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين"، بحسب الوكالة القطرية.

وأكد الزعيمان "حرصهما على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة في مكافحة الإرهاب والقضاء على أسبابه ومصادر تمويله في إطار الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في هذا الشأن".

كما تبادل الجانبان "وجهات النظر حول آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية".

وتأتي الزيارة المرتقبة لأمير قطر، في ظل تقارير إعلامية عن زيارة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى أمريكا في 19 مارس القادم.

وتعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 يونيو الماضي، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة.

وترجح أوساط إعلامية أن تكون تلك الزيارات المنفصلة المرتقبة تمهيدية لعقد قمة خليجية أمريكية في مايو القادم.

ومطلع فبراير الجاري، تداولت وسائل إعلام أنباء عن عقد قمة خليجية أمريكية في مايو المقبل، برعاية الرئيس، دونالد ترامب، فيما لم يتم الإعلان رسميًا من قبل واشنطن عن توجيه أي دعوات لتلك القمة.