إسرائيل تحذر من خطر اندلاع حرب واسعة ومدمرة.. قريبًا

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إسرائيل

اندلاع حرب

حذر قائد القوات البرية الإسرائيلية الميجر جنرال كوبي باراك، الأربعاء، من خطر اندلاع حرب هذا العام، بحسب ما أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية.

وقال قائد الذراع البرية في الجيش الإسرائيلي، إن خطر اندلاع حرب ازداد هذا العام، رغم أن كافة الأطراف غير معنية بذلك.

وأضاف أن الوضع شبيه بعشية اندلاع حرب لبنان الثانية عام 2006.

وأشار كوبي باراك إلى أن العملية البرية في الحرب القادمة ستبدأ في مرحلة مبكرة، وستكون واسعة وسريعة ومدمرة أكثر من الماضي.

من جهته أكد ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي أنه إذا اندلعت حرب على الجبهة الشمالية، فإن أحد أهدافها سيكون تصفية الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وقالت الإذاعة الرسمية إن الجيش عرض، الأربعاء، على مراسلي الشؤون العسكرية وسائل قتالية حديثة، لا يزال بعضها في مراحل التطوير الأخيرة، ومن بين هذه الوسائل طائرات مسيّرة مخصصة لنقل المؤن وإجلاء المصابين، وقذائف دقيقة، وناقلات جنود تُعتبر الأكثر تقدما وتلائم ظروف المعركة الجديدة، بحسب المصدر ذاته.


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