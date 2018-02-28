» العراق تهزم السعودية برباعية وديًا

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مباراة ودية

خسر المنتخب السعودي أمام نظيره العراقي، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم، الأربعاء، على ملعب البصرة الدولي، في إطار استعدادات "الأخضر" السعودي، لخوض نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

ومنح سعيد الربيعي، مدافع المنتخب السعودي، التقدم للعراق، في الدقيقة 20 بالخطأ في مرماه.

وأحرز عماد محسن، الهدف الثاني في الدقيقة 48، ثم عزز مهند على من تقدم "أسود الرافدين" بالهدف الثالث، في الدقيقة 51.

وقلص حسن معاذ، الفارق للمنتخب السعودي، بهدف في الدقيقة 57، من ضربة حرة مباشرة، فشل الحارس العراقي في التعامل معها، لتمر من بين أقدامه وتعانق الشباك.

لكن منتخب العراق، وسع الفارق مجددًا بإحرازه الهدف الرابع في الدقيقة 71 من زمن اللقاء.

يذكر أن المنتخب السعودي، قد خاض أول أمس الأثنين، مواجهة ودية أمام منتخب مولدوفا، انتهت بفوز "الأخضر" بثلاثية نظيفة، ضمن استعداداته للمونديال.

جدير بالذكر، أن منتخب السعودية سيخوض منافسات كأس العالم المقبلة، ضمن المجموعة الأولي، والتي تضم كلا من روسيا وأوروجواي ومصر.

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