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بالفيديو.. مشادة كلامية بين مذيع وزميلته على الهواء

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مشادة كلامية بين مذيع وزميلته على الهواء
مشادة كلامية بين مذيع وزميلته على الهواء

خالد الشرقاوي

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مشادة كلامية

مذيع

نشرات الأخبار

نشبت مشادة كلامية بين مذيع إحدى نشرات الأخبار وزميلته على الهواء في باكستان.

وظهر المذيع في مقطع الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يتحدث باللغة الأوردية مع منتج النشرة الإخبارية.

سأل المذيع المنتج: "كيف أعمل معها في نشرة الأخبار؟"، مضيفا "تطلب مني عدم التحدث معها".

وطلبت المذيعة من زميلها أن يفكر في نبرته التي يتكلم بها، وأن يتحدث معها "باحترام".

وانفعل المذيع على زميلته، بعد أن نفد صبره قائلا: "كيف لا أحترمك"، بحسب صحيفة "سكرول.إن" الهندية.


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