هذا هو السبب الحقيقي لانخفاض منسوب النيل

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تفاصيل جديدة عن أزمة سد النهضة

أثار انخفاض منسوب مياه نهر النيل، وشحوط عدد من المراكب بمحافظات المنيا والأقصر وأسوان، تساؤلات عدة، حول أسباب ذلك، وعلاقته بسد النهضة الذي تشيده إثيوبيا، وتخشى مصر من أن يكون له تأثير على حصتها المائية.

وكشف الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري، أن سبب شح المياه في بعض محافظات الوجه البحري والدلتا والصعيد، هو قيام الدولة بتخزين المياه الوافد من دول منبع نهر النيل في بحيرة ناصر؛ لإتاحة الفرصة لتطهير الترع والمجاري المائية، وتعظيم الاستفادة من مياه السيول والأمطار.

وأضاف في تصريحات، أن "نوات السيول التي شهدتها محافظات الدلتا خلال الأسابيع الماضية، وفرت كل نوه منها 40 ألف كيلو متر مكعب، استفاد منها الفلاح في ري أرضه الزراعية، ولم نلق منها قطرة مياه في البحر كما كان يحدث في الأعوام الماضية".

الدكتور حسام رضا، الخبير المائي، قال إن "هذه الفترة يطلق عليها "السُدة الشتوية"، والتي يتم خلالها تقليل كميات المياه الخارجة من السد العالي ومن قبله سد أسوان؛ لعدم احتياج مزروعات تلك الفترة، لكميات كبيرة من المياه".

وأضاف لـ"المصريون": "أن هذا الأمر ليس جديدًا، بل يتم منذ سنوات طويلة، وبالتحديد خلال تلك الفترة التي يُطلق عليها "السُدة الشتوية"، ويتم بالفعل استغلال منسوب المياه المنخفض حاليًا، لتطهير الترع والمصارف".

الخبير المائي، أشار إلى أن "من المفترض أن يقوم جميع المزارعين بتلك العملية، لن ما يحدث حاليًا، أنه لا يتم ذلك، والوزارة لا تهتم بالأمر"، مؤكدًا أن "سد النهضة ليس له علاقة بهذا الانخفاض، ولا يمكن التحدث عن الانخفاض إلا مع بدء التخزين".

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