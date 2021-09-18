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تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء

وزيرة التضامن الاجتماعي تقرر مضاعفة عدد المعارض في محافظات الجمهورية المختلفة

ارشيفية
ارشيفية
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السبت، 18-09-2021 09:21 ص متابعات- أمينة عبد العال
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج أنه خلال عام 2021، قامت الوزارة بتنظيم ثمانية معارض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية في مختلف المحافظات: أسوان، الأقصر، أسيوط، المنيا، الجيزة، القاهرة، الإسكندرية، والساحل الشمالي، مؤكدة أنه من المخطط إطلاق معرض تاسع بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة في نهاية شهر سبتمبر الحالي، وذلك حسب البين الذي تلقت " المصريون" نسخة منه.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدلولي رئيس مجلس الوزراء ببحث ودراسة شكوى 30 أسرة منتجة، و قررت الوزيرة ، مضاعفة إقامة المعارض على مستوي محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة، وزيادة عدد العارضين المشاركين فيها.
وقد شهدت  هذه المعارض  مشاركة ما يقرب من 810 عارضين وراءهم منتجات حوالي 5,120 أسرة منتجة، مع اعتبار أن الوزارة تقوم بدعم مشاركة العارضين بجزء كبير ويتحمل العارضون فقط جزء بسيط من التكلفة.
وأوضحت القباج أن الوزارة تعمل على رعاية الأسر المنتجة وتسويق منتجاتها سواء اليدوية أو الحرفية أو البيئية أو التراثية عبر إقامة معارض متنوعة منذ عام 1964، كما تعمل على تطوير منتجاتهم من خلال رفع مهارات العاملين من خلال 420 مركز أسر منتجة و71 مركز تكوين مهني، كما أنها تتوسع حالياً في التدريب على مهارات إدارة المشروعات ومجال التسويق، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات تنظيم المعارض والأسواق، وخدمات الإقراض متناهي الصغر.
الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي تحرص على تنمية مصالح التعاونيات الإنتاجية والتجمعات الحرفية والعمالة غير المنتظمة بشكل عام، وتقوم الوزارة حالياً بإعداد إستراتيجية للحفاظ على الحرف التراثية وتسويقها داخل وخارج البلاد، كما تعمل على إستراتيجية لحماية وتأمين العمالة غير المنتظمة.
 

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