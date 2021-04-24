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ماذا وجدوا في الحساب السري لـ خالد منتصر؟.. شاهد واستغفر ربنا بعدها!
خالد منتصر
السبت، 24-04-2021
01:51 م
المصريون
يعرض المقطع جزءا مما وجدوه في الحسابات السرية للدكتور
خالد منتصر
على منصات التواصل الاجتماعي.. ما وجد يعتبر صدمة للرأي العام ولمحبي طبيب الأمراض الجلدية المعادي للتيار الإسلامي.
شاهد الفيديو:
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فضائح
الإسلاميين
خالد منتصر
حساب سري
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