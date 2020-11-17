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لن تصدق.. سيدة التوأم المختفي من بطنها تكشف مفاجأة

سيدتان تحملان وتنجبان طفلا واحدا
أرشيفية
 
الثلاثاء، 17-11-2020 10:12 ص إيمان هاني
كشفت ولاء عبد الناصر، السيدة التي أثارت الجدل باختفاء توم من بطنها، تفاصيل جديدة حول الواقعة.
وقالت "عبدالناصر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية الأولى، إنها كانت حامل في الشهر السادس وكانت تتابع الحمل مع طبيب، وأجرت بعض الإشاعات التي أظهرت الأجنة بصورة حقيقية، وبعد ذلك ظهرت لها سيدة وصفتها بالجن وقالت لها: "دول مش أولادك انا هاخدهم منك".
وتابعت:" هذه السيدة ظهرت لها أكثر من مرة، وكانت تعتقد انها كابوس ، وبعد ذلك لم تجد الاجنة في بطنها، معقبة: "لو اللي حصل مش سحر، أنا عايزة حد يفسر ليا هذه الواقعة، انا تعبانة نفسيًا"
وحسمت الدكتورة أميمة إدريس، استشاري طب النساء والولادة، الجدل المسار حول اختفاء توأم من بطن سيدة بالشهر السادس دون اجهاض.

وقالت "إدريس"، خلال تصريحات إعلامية مع فضائية "الحدث اليوم" ،: "أنا بضحك لما بسمع القصة دي، مفيش حاجة أسما توأم يختفي من سيدة حامل في 6 أشهر، الحكاية دي بنسمعها دائمًا من الستات لما تسقط، عشان خايفة من زوجها، وتدعي بأن الجن هو من قام بذلك.. مفيش حاجة اسمها كده خالص".

ولفتت إلى ان الحديث على اختفاء توأم من سيدة حامل شيء خيالي، وقد يرجع إلى أن هناك بعض السيدات يصبن الانتفاخ، وهذه الحالة معروفة طبيًا بالحمل الكاذب.

 

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