زوج بشري يفاجئها بهدية غير متوقعة علي الهواء

الخميس، 18-02-2021
10:26 ص
إيمان هاني
فاجأ
زوج الفنانة بشرى، مدير المبيعات بأحد شركات تسويق السيارات في مصر، سالم هيكل
، زوجته
بهدية على الهواء مباشرة.
وقدم
سالم زوج بشرى بالاتفاق مع الإعلامية منى الشاذلي أثناء استضافتهما ببرنامجها
"معكم" المذاع على فضائية "سي بي سي" هدية بمناسبة عيد الحب عبارة
عن ورد وشكولاتة وجواب عبر فيه عن حبه لها وامتنانه لوجودها في حياته كما قام بإهدائها
خاتم قام بإلباسه لها.
من جانبها
قالت الفنانة بشرى متأثرة "يارب أكون عند حسن ظنك وعلى قدر كل الحب اللي عندك
ويمكنك أنك تشوف بعينك ده"، ليرد عليها زوجها "على فكرة بشرى رومانسية جدًا
وده اللي خلالها تطلب مدفن وتقولي عايزة أكمل معاك بقية حياتي لغاية ما أموت وندفن
مع بعض".