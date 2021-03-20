تصريحات نارية من ضاحي خلفان عن الهجوم علي الرياض

السبت، 20-03-2021
10:24 ص
متابعات- أمينة عبد العال
قال ضاحي خلفان
نائب
رئيس شرطة دبي
إن الإدانات الدولي للهجوم الإرهابي الذي تعرضت له مصفاة تكرير
البترول في الرياض
غير حقيقي .
و أضاف في تغريدة له
علي صفحته الرسمية علي " تويتر" :" أحيانا نسمع أن دولة ما تدين عملا ما يصدر ضد طرف من الاطراف، الإدانة
حكم، والحكم له عقوبة وإلا لا جدوى من الإدانة " .
و أضاف في تغريدته
:" لكن الملاحظ
أن الإدانة أصبحت موقفًا يشكل حبرًا على ورق، وكلمات بها مسؤول نطق،ولكن لا أثر لها
على الواقع ".
جدير بالذكر أن وزارة الطاقة السعودية أكدت أن مصفاة تكرير البترول في
الرياض
تعرضت لاعتداء بطائرات مسيرة صباح أمس الجمعة ، و أن الهجوم أدي إلي حريق
تمت السيطرة عليه ولم يترتب علي الاعتداء أي إصابات أو إصابات كما لم تتأثر
إمدادات البترول و مشتقاته .