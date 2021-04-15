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الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا

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الملك سلمان
 
الخميس، 15-04-2021 10:52 ص المصريون
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرًا ملكيًا عاجلًا بتعيين الأمير  مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً له بمرتبة وزير.
وجاء في نص القرار الملكي الذي أصدره العاهل السعودي:
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعين صاحب السمو الملكي الأمير / مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

 

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