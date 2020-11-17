الشوباشي: أداء مصري الاقتصادي أصبح حديث العالم

الثلاثاء، 17-11-2020
12:49 م
إيمان هاني
أشادت الكاتبة فريدة الشوباشي
، بأداء مصري الاقتصاد
ي ظل جائحة كورونا، مؤكد أنه أصبح حديث العالم، بالإضافة
إلى النمو الذي قامت به مصر في ظل هذه الأزمة.
وأضافت الشوباشي، خلال جوارها ببرنامج المواجهة المذاع علي
قناة "إكسترا نيوز
" ، قائلة :" المواطن المصري تحمل جميع الصعوبات التي
مرت بها الدولة من أجل الإصلاح الاقتصاد
ي، وما تم عمله في مصر سيشعر به الأجيال القادمة".
وتابعت: " الدولة فتحت آفاقا جديدة للمواطن المصري حتي
يعمل في مختلف المجالات، لافتة إلى أن الدولة تسير علي خطى مستقيمة لتحقيق الإنجازات.