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الشوباشي: أداء مصري الاقتصادي أصبح حديث العالم

الكاتبة فريدة الشوباشي
الكاتبة فريدة الشوباشي
 
الثلاثاء، 17-11-2020 12:49 م إيمان هاني
أشادت الكاتبة فريدة الشوباشي، بأداء مصري الاقتصادي  ظل جائحة كورونا، مؤكد أنه أصبح حديث العالم، بالإضافة إلى النمو الذي قامت به مصر في ظل هذه الأزمة.
وأضافت الشوباشي، خلال جوارها ببرنامج المواجهة المذاع علي قناة "إكسترا نيوز" ، قائلة :" المواطن المصري تحمل جميع الصعوبات التي مرت بها الدولة من أجل الإصلاح الاقتصادي، وما تم عمله في مصر سيشعر به الأجيال القادمة".
وتابعت: " الدولة فتحت آفاقا جديدة للمواطن المصري حتي يعمل في مختلف المجالات، لافتة إلى أن الدولة تسير علي خطى مستقيمة لتحقيق الإنجازات.
 

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