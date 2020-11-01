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البرلمان يرفض رفع الحصانة عن النائب خالد بشر

مجلس النواب
مجلس النواب
 
الأحد، 01-11-2020 01:52 م متابعات- الدويني فولي
أعلنت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب عن رفضها طلب النائب العام برفع  الحصانة عن النائب خالد بشر عضو مجلس النواب .
جاء ذلك في اجتماعها اليوم الأحد لمناقشة الطلب المقدم من النائب العام بخصوص رفع الحصانة عن النائب خالد بشر و عدد من الاتفاقيات .
وجاء  في طلب رفع الحصانة مذكرة من المحامي أحمد عبد الرؤوف موسي وكيلا عن مصطفي عبد الجليل ضد النائب خالد بشر ، والتي تضمنت عدد من الاتهامات الموجهة إلي النائب بشأن توقيع شيكات بنكية بقيمة 6 مليون و 175 ألف جنيه و إصداره أمر بعد صرف  تلك الشيكات بسوء نية منه ، وجاء رفض اللجنة للطلب بعدما تقدم النائب خالد بشر بما يفيد سداده مديونيات الشيكات .


 

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