الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
توقيت مصر 12:46 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

18 عام سجن لملياردير صيني معارض

موجة غضب.. سؤال ترامب الذي أغضب السيدات

بعد وفاة والده.. رامي مخلوف: فتحنا دارنا للمحتاجين وما أنفقناه يعادل ثروتنا

٤ وزراء يكرمون ٩ تجار في مبيعات المبادرة الرئاسية

6 أيام داخل بلاعة .. رواية غربية بواقعة الطفلة كنزي

شاهد .. تكريم الفنان أحمد حلمي

رسالة مهمة من المالية للمواطنين عن "مايغلاش عليك "

تصريحات نارية من صاحب هدف هولندا في مصر عن " فان ديك "

صورة نادرة لمسجد الصحابي ابن عباس قبل 100 عاما بالطائف

تعرف علي مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

6 أيام داخل بلاعة .. رواية غربية بواقعة الطفلة كنزي

يييييييييييييييي
الطفلة كنزي
الثلاثاء، 22-09-2020 11:25 ص إيمان هاني
كشف محمد عبد الله، والد الطفلة كنزي المختفية منذ 6 أيام، تفاصيل العصور علي ابنته، قائلا: "إنه عثر على ابنته في "بلاعة"، ولكن لا يعلم أية تفاصيل أخرى حتى الآن".
وأضاف "عبد الله"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن أبنته مختفية منذ 6 أيام، عندما ذهبت إلى حضانة الأنوار المحمدية بمدينة العاشر من رمضان، وعندما ذهبت والدتها من أجل إعادتها إلى المنزل لم تجد إلا حقيبتها وقالوا لها لقد خرجت.
من جانبها قالت والدة الطفلة كنزي، إنه تم العثور على الطفلة في "بلاعة"، موضحة أنها لا تعلم أية تفاصيل عن كواليس العثور عليها، مشددة على أن الطفلة بصحة جيدة ولا يوجد أية إصابات بجسدها.

إقرأ ايضا

موجة غضب.. سؤال ترامب الذي أغضب السيدات

موجة غضب.. سؤال ترامب الذي أغضب السيدات

سسسسسسسسسسسسسسسسسسشششش

والد الهارب محمد علي يدلي باعترافات خطيرة عن نجله لأول مرة

طارق شوقي

ينشر لأول مرة .. سر فصل وزير التعليم من جامعة القاهرة

أخبار متعلقة

ططططططططططط

مفاجأة بآخر التطورات الصحية لحالة "طفل العجانة"

فيضانات البندقية

مسئولة: فيضان قادم ومخاطره لنهاية شهر أكتوبر

ثثثثثثثثثثثثثثثث

شقيق المتنبئ بوفاته داخل تابوت يكشف مفاجأة عن الواقعة

الإبراشي

الإبراشى: مصر دائما الأولي في مساعدات الدول

الإبراشي

الإبراشي: أسف إني هقولكم الكلام دا

محمد منار عنبة

وزير الطيران: روحت بنفسي علشان أتأكد من هذا الشيء