6 أيام داخل بلاعة .. رواية غربية بواقعة الطفلة كنزي

الثلاثاء، 22-09-2020
11:25 ص
إيمان هاني
كشف محمد عبد الله، والد الطفلة كنزي
المختفية منذ 6 أيام،
تفاصيل العصور علي ابنته، قائلا: "إنه عثر على ابنته في "بلاعة"،
ولكن لا يعلم أية تفاصيل أخرى حتى الآن".
وأضاف "عبد الله"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج
"التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي
، عبر القناة الأولى
المصرية،
أن أبنته مختفية منذ 6 أيام، عندما ذهبت إلى حضانة الأنوار المحمدية بمدينة العاشر
من رمضان، وعندما ذهبت والدتها من أجل إعادتها إلى المنزل لم تجد إلا حقيبتها وقالوا
لها لقد خرجت.
من جانبها قالت والدة الطفلة كنزي
، إنه تم العثور على الطفلة
في "بلاعة"، موضحة أنها لا تعلم أية تفاصيل عن كواليس العثور عليها، مشددة
على أن الطفلة بصحة جيدة ولا يوجد أية إصابات بجسدها.