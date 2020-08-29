4 آلاف جنيه غرامة استقلال المترو دون كمامات

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، عن تنفيذ خطط تعقيم وتطهير جديدة للوقاية من فيروس كورونا، وذلك بعد أن لوحظ ارتفاع عدد الإصابات خلال اليومين الماضيين.

وحذرت الشركة بتوقيع غرامات مالية فورية قدرها 4 آلاف جنيه على المستقلين القطارات دون كمامات طبية، مشيرة إلى أن خطط الوقاية تشمل تعقيم القطارات قبل الرحلة وبعدها، وتطهير المحطات كل ساعتين تقريبا، إضافة إلى تعقيم مكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، والتزام العاملين من المتعامين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية.

المهندس عصام منير، نائب رئيس شركة المترو للإدارة والتشغيل، قال إن حركة القطارات تسير بصورة منتظمة ولا يوجد أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، لافتا إلى أن هناك فرق صيانة منتشرة على جميع أرصفة المحطات لمواجهة الأعطال الطارئة والعمل على إصلاحها لعدم توقف الحركة، موضحا أن جميع القطارات العاملة تخضع لصيانات دورية منتظمة.

وأضاف منير، بأن هناك إجراءات أحترازية جديدة يتم تنفيذها يوميا بجميع محطات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، مطالبا جموع الركاب بالالتزام التام بارتداء الكمامات الطبية أثناء استقلال القطارات، لافتا إلى أن مخالفة تلك التعليمات يعرض الراكب للغرامة المالية الفورية، وفقا لما نشر بـ "الوطن".