3 قرارات جديدة للسيسي منها عزل نائب بمجلس الدولة

الخميس، 03-09-2020
10:02 ص
عبد القادر وحيد
في عدد الجريدة الرسمية
الصادر اليوم الخميس،
تم نشر 3 قرارات جمهورية جديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي
.
ويحمل القرار
الأول رقم 113 لسنة 2020، ونص على
الموافقة على خطاب الاتفاق بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن تقديم
الصندوق الاستئماني لبناء القدرات الإحصائية منحة بمبلغ 159 ألفا و420 دولارا أمريكيا،
لدعم إعداد الاستراتيجية الوطنية الأولى لتطوير الإحصاءات، والموقع في القاهرة بتاريخ
17 ديسمبر 2019.
بينما يحمل القرار
الثاني رقم 465 لسنة 2020،
ونص على إعادة تخصيص 47.07 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية الساحل
الشمالي الغربي بمحافظة مطروح، لاستخدامها في إقامة محطة صرف صحي ومنطقة إدارية، وفقا
للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
فيما حمل القرار
الثالث رقم 472 لسنة 2020، والذي
نص على عزل
محمد السيد عبدالحليم السيد، النائب بمجلس الدولة
، من وظيفته، موضحًا أن
ذلك جاء استنادا إلى حكم مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة
الصادر في 15 يونيو 2020 في
الدعوى التأديبية رقم 9 لسنة 66 ق- تأديب.