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3 طرق للحصول على لقاح كورونا

كورونا الإمارات
كورونا
 
الخميس، 07-01-2021 12:13 م إيمان هاني


كشف الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة، طرق الحصول علي لقاح كورونا ، قائلا :" إن الوزارة أطلقت الموقع الإلكتروني المخصص لتلقي لقاح كورونا بشكل تجريبي لمدة 3 ساعات فقط، وسيتم تدشين الموقع بشكل دائم خلال يومين".
وأضاف "عبد الفتاح"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" على فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي وجه بتوفير لقاح فيروس كورونا، لغير القادرين على تسديد ثمن اللقاح عبر صندوق دعم مصر، معقبًا: "اللقاح مجانا لغير قادر، ومن المؤكد أن هناك قاعدة بيانات ستحدد الأشخاص غير القادرين".
وتابع:" مرضى الفشل الكلوي والأورام من ضمن الفئات الأولى بالرعاية، مشيرا إلى أن التسجيل عبر موقع تلقي لقاح كورونا، يشمل تحميل صورة من التقارير الطبية، ليتم فحص كافة البيانات بعد ذلك للتأكد من صحتها، لافتًا إلى أنه سيتم إرسال رسائل بأماكن ومواعيد اللقاح للمستحقين عبر الهاتف.
 

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