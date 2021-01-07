3 طرق للحصول على لقاح كورونا

الخميس، 07-01-2021
12:13 م
إيمان هاني
كشف
الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة
، طرق
الحصول علي لقاح كورونا
، قائلا :" إن الوزارة أطلقت الموقع الإلكتروني المخصص
لتلقي لقاح كورونا
بشكل تجريبي لمدة 3 ساعات فقط، وسيتم تدشين الموقع بشكل دائم خلال
يومين".
وأضاف
"عبد الفتاح"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" على
فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي
وجه بتوفير لقاح فيروس كورونا
، لغير
القادرين على تسديد ثمن اللقاح عبر صندوق دعم مصر، معقبًا: "اللقاح مجانا لغير
قادر، ومن المؤكد أن هناك قاعدة بيانات ستحدد الأشخاص غير القادرين".
وتابع:"
مرضى الفشل الكلوي والأورام من ضمن الفئات الأولى بالرعاية، مشيرا إلى أن التسجيل عبر
موقع تلقي لقاح كورونا
، يشمل تحميل صورة من التقارير الطبية، ليتم فحص كافة البيانات
بعد ذلك للتأكد من صحتها، لافتًا إلى أنه سيتم إرسال رسائل بأماكن ومواعيد اللقاح للمستحقين
عبر الهاتف.