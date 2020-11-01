24 ساعة مجانا .. محافظ جنوب سيناء يزف خبر سار

الأحد، 01-11-2020
10:05 ص
إيمان هاني
أكد اللواء خالد فودة
، محافظ جنوب سيناء
،
أن متحف شرم الشيخ
يعمل على إدخال السياحة الثقافية بجانب السياحة الشاطئية، فهو ضروري
في التسوق السياحي.
وأضاف "فودة" خلال لقائه مع الإعلامي
أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد
"،
في تغطية خاصة لافتتاح الرئيس السيسي جامعة الملك سلمان، أن متحف شرم الشيخ
يضم 6 آلاف
قطعة سياحية.
وتابع:" شرم الشيخ
تتبوأ مكانتها العالمية
الجديدة وتم افتتاح متحف شرم الشيخ
وجامعة الملك سلمان وعدد من المشاريع، موضحا أنه
تم بناء جامعة الملك سلمان بقرض سعودي على 20 عام.
وأشار إلى أن متحف شرم الشيخ
نافذة السياحة
الثقافية والتاريخية في المدينة الساحلية، موضحا أن الأعمال في مشروع للمتحف بدأت في
عام 2001 وتوقف عام 2011 وتم استئناف الأعمال به مرة أخرى عام 2018، وتكلف 812 مليون
جنيه
وكشف محافظ جنوب سيناء
أنه تقرر فتح متحف
شرم الشيخ
غدا مجانا للجميع حتى تقوم وسائل الإعلام لتصوير المتحف والآثار التي يحتويها.