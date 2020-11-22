1.6 مليار دولار قرضًا جديدًا من النقد الدولي قبل نهاية العام

الأحد، 22-11-2020
10:21 ص
إيمان هاني
أكد
محمد معيط
، وزير المالية
، أن قيمة الشريحة الجديدة التي تحصل عليها مصر من صندوق النقد
الدولي تبلغ 1.6 مليار دولار.
وأضاف
خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع
على قناة صدى البلد، أن الشريحة الثانية من صندوق النقد الدولي
سوف تحصل عليها مصر
قبل نهاية شهر ديسمبر من العام الجاري.
وتابع
:" صندوق النقد الدولي
لديه توقعات بزيادة المؤشرات الاقتصادية للاقتصاد المصري
بشكل إيجابي بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا".
وأشار
معيط ، إلى أن ما أنفقته وزارة الكهرباء على تحديث شبكات الكهرباء بلغت 900 مليار جنيه،
على مدار 6 سنوات، وفق بيان صادر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة