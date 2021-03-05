الجمعة 05 مارس 2021
توقيت مصر 15:14 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مجددًا.. سعد لمجرد أمام محكمة الجنايات بتهمة الاغتصاب

تأجيل انتخابات" الصحفيين" لـ 19 مارس لعدم اكتمال النصاب

أطعمة ينصح الأطباء بتناولها بعد أخذ لقاح كورونا

عائلة تفاجئ كاظم الساهر بعد مرور 40عامًاً: "هات الفلوس اللى عليك"

"التحالف" يعترض طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي

ضجة بسبب فيديو لمحمد رمضان مع مضيفة علي طائرته الخاصة

هجوم إرهابي علي سجن كبير بالصومال

كامالا هاريس: أمريكا ملتزمة بأمن إسرائيل

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

تصريحات نارية من أمير سعودي بشأن إدارة بايدن

ADS
 

٣,١ مليار جنيه ضرائب ورسوم جمارك بورسعيد

وزير المالية
وزير المالية
 
الجمعة، 05-03-2021 01:15 م متابعات- أمينة عبد العال
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.
تلقى الوزير تقريرًا من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة برئاسة محمد حنفى، أفرجت عن مشمول  ٧ آلاف و ٤٣٦ شهادة جمركية «وارد نهائي»، خلال شهر فبراير الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: «القمح، والبقول، والذرة، ومستلزمات الإنتاج والسيارات، وقطع الغيار »، حسب البيان الذي تلقت " المصريون " نسخة منه .
أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن «شهادات الوارد» بلغت ٥٤٦ مليونًا و٢٦٠ ألف جنيه بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن هذه الشهادات ٢مليار و٦٩١ مليونًا و ٦٤٦ ألف جنيه.
أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك بورسعيد، قامت خلال شهر فبراير الماضي،  بتصدير مشمول ٦٢٨ بيانًا جمركيًا صادر  بقيمة إجمالية بلغت نحو ٥٩٥ مليونًا و٦٤٠ ألف جنيه لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: «المواد الغذائية، والعصائر، والفواكه، والمواد الخام الأولية»، وقد تم تحصيل «رسم صادر» عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بقيمة ٨٨٧ ألف جنيه.
أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر فبراير الماضي، بلغت نحو ٣ مليارات و١٦١ مليونًا و٧٥٧ ألف جنيه.
 

إقرأ ايضا

انتخابات نقابة الصحفيين

تأجيل انتخابات"الصحفيين" لعدم اكتمال النصاب القانوني

كامالا هاريس و بنيامين نتنياهو

كامالا هاريس: أمريكا ملتزمة بأمن إسرائيل

حسن نصر الله وإيران

كاتب سعودي يفضح حسن نصر الله وإيران بفيديو صادم

أخبار متعلقة

وزير المالية

"المالية" تعلن عن آخر موعد للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

وزير المالية

"المالية" : 2,5 مليار جنيه ضرائب ورسوم جمارك السويس

وزير المالية

بشرى سارة من وزير المالية عن أسعار السلع بالأسواق

وزير المالية

المالية : صلاحية ٣ أشهر لرقم القيد الجمركي المبدئي

وزير المالية

وزير المالية يوجه رسالة حازمة للممولين