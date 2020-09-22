الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
توقيت مصر 12:46 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

18 عام سجن لملياردير صيني معارض

موجة غضب.. سؤال ترامب الذي أغضب السيدات

بعد وفاة والده.. رامي مخلوف: فتحنا دارنا للمحتاجين وما أنفقناه يعادل ثروتنا

٤ وزراء يكرمون ٩ تجار في مبيعات المبادرة الرئاسية

6 أيام داخل بلاعة .. رواية غربية بواقعة الطفلة كنزي

شاهد .. تكريم الفنان أحمد حلمي

رسالة مهمة من المالية للمواطنين عن "مايغلاش عليك "

تصريحات نارية من صاحب هدف هولندا في مصر عن " فان ديك "

صورة نادرة لمسجد الصحابي ابن عباس قبل 100 عاما بالطائف

تعرف علي مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ينشر لأول مرة .. سر فصل وزير التعليم من جامعة القاهرة

طارق شوقي
وزير التعليم
الثلاثاء، 22-09-2020 12:30 م إيمان هاني
كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الستار عن موقف تعرض له بعد 6 شهور من تعيينه معيدًا بكلية الهندسة في جامعة القاهرة، قائلًا: "إنه تم فصله من عمله بسبب انقطاعه عن العمل بعد قبول منحة لدراسة الماجستير والدكتوراه في أمريكا.
وأكد "شوقي"، أثناء حواره مع الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور"، أنه حصل على المركز الأول في كلية الهندسة بجامعة القاهرة وعُين معيدًا.
وتابع: "حصلت على منحة للدراسة في جامعة براون الأمريكية قبل أن يتم فصلي بعد 6 أشهر من تعييني".

إقرأ ايضا

موجة غضب.. سؤال ترامب الذي أغضب السيدات

موجة غضب.. سؤال ترامب الذي أغضب السيدات

سسسسسسسسسسسسسسسسسسشششش

والد الهارب محمد علي يدلي باعترافات خطيرة عن نجله لأول مرة

رامي مخلوف

بعد وفاة والده.. رامي مخلوف: فتحنا دارنا للمحتاجين وما أنفقناه يعادل ثروتنا

أخبار متعلقة

أحمد موسي

موسي منفعلا علي وزير التعليم : الراجل كلمني و زعلان يا معالي الوزير

الدكتورة آمنة نصير

ليس من الإسلام .. نصير: النقاب عادة يهودية

الدكتور طارق شوقي

وزير التعليم : المدرس الشاطر يقدر يعمل 3 الاف جنيه في ساعتين

الدكتورة آمنة نصير

من جديد حرب تجميد البويضات تشتعل ..و أمنة نصير تعلق

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولى

علينا الاستعداد للأسوأ.. الوزراء يصدم المواطنين بشأن كورونا

الدكتور طارق شوقي

"التعليم" تكشف مفاجأة عن حصة التربية الرياضية