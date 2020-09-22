ينشر لأول مرة .. سر فصل وزير التعليم من جامعة القاهرة

الثلاثاء، 22-09-2020
12:30 م
إيمان هاني
كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الستار عن
موقف تعرض له بعد 6 شهور من تعيينه معيدًا بكلية الهندسة في جامعة القاهرة
، قائلًا: "إنه تم فصله من عمله بسبب انقطاعه عن العمل بعد قبول منحة لدراسة الماجستير
والدكتوراه في أمريكا.
وأكد "شوقي"، أثناء حواره مع الإعلامي أسامة كمال
مقدم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور
"، أنه حصل على
المركز الأول في كلية الهندسة بجامعة القاهرة
وعُين معيدًا.
وتابع: "حصلت على منحة للدراسة في جامعة براون الأمريكية
قبل أن يتم فصلي بعد 6 أشهر من تعييني".