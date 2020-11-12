الخميس 12 نوفمبر 2020
توقيت مصر 10:02 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

"بيراميدز" يكشف حقيقة مفاوضته مع مصطفي محمد وفرجاني ساسي

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

«شوبير» يعلن الخبر السار رسميًا من النادي الأهلي

أمر ملكي عاجل في البحرين

عاجل.. الديوان الأميري يعلن وفاة الشيخ خليفة الصباح

تصريح خطير وصادم عن قدرة إيران النووية

بشرى سارة بشأن كورونا في السعودية

الملك سلمان يعزي أمير الكويت

حادث إطلاق نار غامض يستهدف طبيبًا في السعودية

شاهد.. حريق مفاجئ في حفل خطوبة ابنة «الحضري»

ADS
 

يطرد أمه زحفًا على السلم.. والباز "أنا أسف"

محمد الباز
محمد الباز
 
الخميس، 12-11-2020 09:12 ص إيمان هاني
عرض الإعلامي، محمد الباز، مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشاب يطرد أمه زحفًا على السلم في قرية العباسة في مركز أبوحماد بمحافظة الشرقية.
وعلق "الباز" خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" ، قائلا: "هذا الشاب افتقد لكل معاني الرحمة والشفقة، بالبحث والتدقيق عرفنا أن هذا الفيديو لشاب في قرية العباسة في الشرقية".
وأضاف : "هذا الشاب نزعت من قلبه الشفقة، دي مش بني آدم أصلا وبلا مشاعر"، متسائلًا: "هل العقوق يصل إلى هذه الدرجة من اللاإنسانية المطلقة".
و تابع: "هذا الشاب ارتكب كل الجرائم الجنائية، وهذا الابن قاتل، قتل والدته في كل درجة من درجات السلم، وأصبح هناك انهيار كبير في حاجات كثيرة في المجتمع".
وواصل: "الفيديو قاس وأنا أسف إني عرضته، ولكن أطالب وزارة التضامن ومحافظ الشرقية بمتابعة هذا الفيديو ومعرفة طلبات هذه السيدة ولا بُد من حبس هذا الابن القاتل".
 

إقرأ ايضا

المستشار نادر سعد

من جديد .. تطبيق قرار غلق المحلات في هذا الموعد

رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء راضي عبد المعطي

مش كل الخصومات حقيقة ..تحذير عاجل من "حماية المستهلك" للمواطنين

نادر سعد

متحدث الوزراء يكشف عقوبة المحال المخالفة لإجراءات كورونا

أخبار متعلقة

الإعلامي محمد الباز

الباز لـ"مسئول هام" أرجو الكلام دا ميبقاش صحيح

الدكتور و المفكر السياسي مصطفي الفقي

الفقي: بعض مرشحي البرلمان كانوا ضامنين الفوز مثل المبشرين بالجنة

الإعلامي تامر أمين

تامر أمين للمصريين " خافوا علي نفسكم الكلام طلع بجد"

زيدان و تامر أمين

تامر أمين: فستان هذه الفنانة بمهرجان الجونة "مؤشر خطير"

الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية

محافظ الشرقية عن إجبار طالبة على ارتداء الحجاب: لن نسمح بالفكر المتطرف

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

يحدث قريبا .. "الأعلى للأثار" يزف بشرى سارة للمصريين