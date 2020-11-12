الخميس، 12-11-2020
09:12 ص
إيمان هاني
عرض
الإعلامي، محمد الباز
، مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشاب
يطرد أمه
زحفًا على السلم في قرية العباسة في مركز أبوحماد بمحافظة الشرقية
.
وعلق
"الباز" خلال تقديم برنامجه "آخر النهار
" المذاع على فضائية
"النهار
" ، قائلا: "هذا الشاب
افتقد لكل معاني الرحمة والشفقة، بالبحث
والتدقيق عرفنا أن هذا الفيديو لشاب
في قرية العباسة في الشرقية
".
وأضاف
: "هذا الشاب
نزعت من قلبه الشفقة، دي مش بني آدم أصلا وبلا مشاعر"، متسائلًا:
"هل العقوق يصل إلى هذه الدرجة من اللاإنسانية المطلقة".
و
تابع: "هذا الشاب
ارتكب كل الجرائم الجنائية، وهذا الابن قاتل، قتل والدته في
كل درجة من درجات السلم، وأصبح هناك انهيار كبير في حاجات كثيرة في المجتمع".
وواصل:
"الفيديو قاس وأنا أسف إني عرضته، ولكن أطالب وزارة التضامن ومحافظ الشرقية
بمتابعة
هذا الفيديو ومعرفة طلبات هذه السيدة ولا بُد من حبس هذا الابن القاتل".