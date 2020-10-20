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يحدث قريبا .. "الأعلى للأثار" يزف بشرى سارة للمصريين

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي
مصطفى وزيري
 
الثلاثاء، 20-10-2020 05:09 م إيمان هاني

أكد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه سُيعلن خلال بضعة أسابيع اكتشافات أثرية جديدة، مشيرا إلى أن البعثة المصرية الحالية تنقب في منطقة سقارة بالموسم الرابع للاكتشافات الأثرية.

وأضاف "وزيري" في مداخلة هاتفية ببرنامج "أخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، بأن القطع الأثرية المكتشفة تتضمن قططا وصقورا وثعابين محنطة في حالة جيدة جدا.

و تابع :"عدد من القطع الأثرية المكتشفة حديثا تم إرسال قطعا منها إلى متحف شرم الشيخ، موضحا أنه تم اكتشاف قطع أثرية خشبية في أبار على عمق 10 أمتار".

وواصل: "أبلغنا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بالاكتشافات الأثرية مؤخرا في منطقة سقارة حيث أصر على تفقد المنطقة الأثرية بنفسه"، موضحا أن الدكتور مصطفى مدبولي أول رئيس وزراء في التاريخ المصري يتفقد مناطق حفائر أثرية بنفسه؛ ويصر على النزول إلى أحد الآبار الأثرية لمساندة العاملين في المنطقة.


 

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