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يحدث فى اليمن.. مجموعة تتعقب أموال واستثمارات الحوثيين بالمحاكم الدولية

وثيقة
اليمن
 
الجمعة، 16-10-2020 06:37 م أحمد سالم
قالت مصادر يمنية إن عدداً من التجار ورجال الأعمال والحقوقيين والاكاديميين اليمنيين، سيعلنون الجمعة،  عن مبادرة مدنية مستقلة لاستعادة الأموال المنهوبة من الحوثيين المدعومة من إيران.
وبحسب بيان الإعلان  فإن القائمين على المبادرة أكدوا أنها تهدف إلى تعقب الأموال والإستثمارات الحوثية ومقاضاتهم في المحاكم الدولية، إضافة إلى توعية المجتمع اليمني من عمليات الاحتيال والفساد الحوثية وكيفية مواجهتها – سبما ذكروا فى بيان مبادرتهم. 

 وقال القائمون على المبادرة أنها من أجل مساندة ومساعدة المتضررين من جرائم الحوثيين لاستعادة حقوقهم التي يتعامل معها المجتمع الدولي والمحلي بصمت دونما استشعار بالمسؤولية القانونية والإنسانية إزاء تلك الجرائم، وحول سبب التأسيس أشاروا إلى أنها بسبب الجور والظلم التي تقدم عليها الجماعة الإرهابية في مصادرة الممتلكات والحقوق  الخاصة وتقتحم المنازل وتنهبها من ثم تفجيرها، دون أن يكون لها رقيب أو حسيب.
وأضافوا فى بيانهم التأسيسي "هذه المبادرة ركيزة لكل الأحرار والمظلومين والمقهورين  بسبب المليشيا الحوثية، ولكل من نهبو امواله وممتلكاته الخاصة وسرح من عمله ونهب راتبه، وفرض عليه الجبايات والإتاوات عنوة".
وأشاروا إلى أن رسالة المبادرة تأتي من منطلق (لا يضيع حق وراءه مطالب.. وطالما نطالب بحقوقنا وممتلكاتنا التي سرقها ونهبها الحوثييين فسوف نستعيدها مهما طال الزمن أو كانت الظروف ولابد من الاستعادة وجبر الضرر".
 
أما عن الأهداف المعلنة للمبادرة فأولوياتها استعادة الحقوق والأموال الخاصة المنهوبة على أبناء الشعب اليمني  من قبل جماعة الحوثيين الإرهابية بكل الطرق الممكنة فالحقوق لا تسقط بالتقادم، وإيقاف عمليات النهب والسلب والفساد الحوثية بحق اليمنيين بمختلف السبل والوسائل. 
إضافة إلى رصد وتوثيق جرائم النهب والسلب والفساد الحوثية وتعقبها وتزويد المجتمع اليمني والدولي بتقارير دورية وبيانات موثقة ودقيقة حول ذلك، ثم توعية المجتمع اليمني لمواجهة فساد ونهب وسلب جماعة الحوثيين للحقوق والحريات والأموال بطرقه المختلفة.
وتهدف المبادرة لمقاضاة الحوثيين في المحاكم والمحافل الدولية، ولذلك دعوا اليمنين وفي مقدمتهم المتضررين الذين سرقت ونهبت اموالهم او حقوقهم عصابة الحوثي الارهابية إلى إرسال ملفاتهم ومواضيعهم وكل مالديهم من شكاوى الى المبادرة  عبر وسائل التواصل  الموجودة في موقع المبادرة
 

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