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يحدث خلال الأسبوع الجاري .. بشرة سارة للعمالة الغير منتظمة

الدكتور محمد معيط، وزير المالية
الدكتور محمد معيط، وزير المالية
 
الثلاثاء، 01-12-2020 11:10 ص إيمان هاني


كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن سر توقيت صرف منحة العمالة غير المنتظمة، قائلا: " المنحة ستُصرف في نهاية الأسبوع الجاري".
وأضاف "معيط"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "أون": "انتهينا إلى وجود 2.3 مليون شخص انطبقت عليهم شروط الاستحقاق، وهم من سيبدؤون الصرف، بتكلفة 1.2 مليار جنيه شهريًا بواقع 3.6 مليار جنيه خلال 3 أشهر، وهي ديسمبر ويناير وفبراير.
ولفت وزير المالية إلى أن عملية التسجيل وتقديم البيانات الخاصة بمنحة العمالة الغير منتظمة، وفحصها اكتشفت تكرار بعض الأرقام القومية وأرقام قومية لمتوفين".
 

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