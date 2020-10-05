وفقًا لتقرير صادر عن إسرائيل.. روسيا تبحث عن بديل لبشار الأسد

الإثنين، 05-10-2020
09:56 م
المصريون
بحسب
تقرير للقناة 12 الإسرائيل
ية فقد قام مسؤول في مخابرات النظام السوري بزيارة دول
عربية وإقليمية بهدف التوسط في إعادة فتح محتمل للمفاوضات مع إسرائيل
، إلا أنه
قوبل برفض من تل أبيب.
وأعلن
التقرير عن الخطة المستقبلية لروسيا في
سوريا
، وذلك بعد خمس سنوات من تدخلها لدعم نظام بشار الأسد.
حيث قام الخبير إيهود
يعاري بتقديم تحليل اوضح من خلاله أنه بعد انتهاء العمليات العسكرية، ستحاول موسكو
تقديم ترتيب يتضمن منع الإنهيار المستمر الذي ينتج عنه بالتبعية استنزاف خزينة
الدولة وذلك في
ظل عجز قوات النظام عن فرض السيطرة الكاملة في سوريا
، مشيرًا إلى أن" الأسد
يرفض الإصلاح والتسوية، وصبر بوتين ينفد".
وتضمن
التقرير أن روسيا تريد من الأسد تقديم تنازلات كبيرة لعناصر المعارضة المعتدلة،
وتغيير هيكل الإدارة بالأستفتاء على دستور جديد يقدم نهاية مارس المقبل، يليه انتخابات
نيابية في مايو 2021، والانتخابات الرئاسية في يوليو، وعلى الرغم من أن ليس لدى
روسيا حاليًا بديل للأسد، لكنها تبحث بجدية عن بديل له.
يذكر
بأن روسيا قد أعلنت في 30 أيلول / سبتمبر 2015، تدخلها العسكري في سوريا
لدعم نظام
الأسد في حربه ضد الشعب السوري، حيث طبقت خلاله سياسة الأرض المحروقة واستخدمت
مختلف أنواع الأسلحة والذخيرة.
وكان
لروسيا الدور الأكبر في تهجير أكثر من مليوني شخص من محافظات حلب ودمشق وحمص ودرعا
وإدلب وحماة، إضافة إلى قتل آلاف المدنيين وارتكاب عشرات المجازر.