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وفاة يوسف والي بعد صراع مع المرض

يوسف والي
يوسف والي
 
السبت، 05-09-2020 10:19 ص متابعات- أمينة عبد العال
توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم في أحد مستشفيات القاهرة الدكتور يوسف والي ميزار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق وأمين عام الحزب الوطني الأسبق بعد صراع مع المرض.
وتوفي والي عن عمر يناهز 90 عاما وسيتم دفنه في مسقط رأسه بقرية النزلة في مركز يوسف الصديق بالفيوم عقب صلاة عصر اليوم حسبما نشرت "أخبار اليوم" .
جدير بالذكر أن الفقيد كرمه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بجائزة الدولة التقديرية عام 1986 كما كرمه الرئيس أنور السادات بجائزة الدولة عام 1977 .

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