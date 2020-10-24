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وفاة محافظ كفر الشيخ الأسبق نبيل حلاوة

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وفاة محافظ كفر الشيخ الأسبق نبيل حلاوة

كفر الشيخ
أرشيفية
 
السبت، 24-10-2020 11:39 ص متابعات - الدويني فولي
توفى صباح الوم السبت، المهندس نبيل حلاوة، محافظ كفر الشيخ الأسبق ، وعضو مجلس الشورى السابق ورئيس هيئة النقل العام، الأسبق، بعد مسيرة حافلة وطويلة في العمل العام، سواء في العمل التنفيذيي أو العطاء السياسي والوطني لبلاده إذ شغل الراحل نبيل حلاوة مناصب كبرى متعددة أثبت فيها نجاحا كبيرًا عبر سنوات عطاءه المتعددة . 
و المهندس نبيل حلاوة، هو والد رجل الصناعة وعضو مجلس الشيوخ النائب محمد حلاوة ، وتجري حاليًا ترتيبات الدفن فى مقابر العائلة وتحديد مواعيد العزاء .
 

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