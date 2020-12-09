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وفاة اللواء حمدي أبوهشيمة بعد صراع مع المرض

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أبوهشيمة
 
الأربعاء، 09-12-2020 06:18 م محمد فضل

تُوفي مساء اليوم الأربعاء، اللواء حمدي أبوهشيمة، والد رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، عضو مجلس الشيوخ، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، منذ ما يقرب من 10 سنوات.
وقال أبوهشيمة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه من المقرر أن تكون صلاة الجنازة على والد أحمد أبوهشيمة في مجمع مستشفيات القوات المسلحة بمصر الجديدة، اليوم الأربعاء.
من جانبه تقدم رجل الأعمال محمد أبوالعينين، عضو مجلس النواب، بالعزاء لـ"أبوهشيمة"، وقال عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، :" أتقدم بخالص العزاء والمواساة للسيد النائب/ أحمد أبو هشيمة عضو مجلس الشيوخ، في وفاة المغفور له بإذن الله والد سيادته اللواء حمدي أبو هشيمة.. سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان. نَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ".
 

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