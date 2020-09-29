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تركي الحمد: وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد

تركي الحمد:

وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد

تركي الحمد: وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد
تركي الحمد: وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد
 
الثلاثاء، 29-09-2020 11:40 ص عبد القادر وحيد
نعت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد.
وكتب الكاتب السعودي تركي الحمد ناعيا أمير الكويت على حسابه في تويتر :" لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون..رحم الله الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وغفر له، وأسكنه فسيح جناته، وكل الأماني للكويت وشعبها بالأمن والأمان والازدهار في هذا الموقف العصيب..لله ما أعطى، ولله ما أخذ، والحمد لله في كل حال..البقاء لله".
جاء هذا في رده على ما نشره الأكاديمي الدكتور عبد الله المدني ، والذي نعى أمير الكويت قائلا :" وردني من مصدر موثوق في دولة الكويت أن سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وافته المنية الساعة ٤ صباحا، وأن الإعلان الرسمي سوف يصدر قريبا. رحم الله الشيخ صباح وأسكنه الجنة. تعازينا ومواساتنا لشعب الكويت الشقيق".
يذكر أنه ترددت في الأونة الأخيرة أنباء عن وفاة أمير الكويت، عقب مغادرته البلاد لإتمام رحلة علاجه.



 

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