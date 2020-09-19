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وفاء بسيم .. رحلة سيدة مصرية تنتهي بمقعد في الأمم المتحدة

وفاء بسيم .. رحلة سيدة مصرية تنتهي بمقعد في الأمم المتحدة

وفاء بسيم
وفاء بسيم
السبت، 19-09-2020 02:28 م متابعات- أمينة عبد العال
تمكنت العديد من السيدات المصريات من الحصول علي مراكز سياسية متقدمة سواء في الحكومة حيث وصلت 8 سيدات إلي شغل حقائب وزارية في الحكومة إلي جانب مناصب في المجتمع المدني وحتى القطاع الخاص وكان آخر هذه النجاحات للسيدة وفاء بسيم والتي تقلدت العديد من المناصب حتى وصلت إلي عضوية إحدى لجان الأمم المتحدة ، مؤكدة أنها تمنح فوزها للمرأة المصرية بصفة عامة ولمصر بصفة خاصة .
و تحكي السفيرة عن مشوارها السياسي في تصريحات صحفية قائلة  :"
منذ بداية مسيرتي المهنية، نجحت في أن اشغل عددا من المناصب التي لم تشغلها أي سيدة مصرية من قبل، بداية من أول سيدة تعمل بمدير مكتب وزير الخارجية المصري، ثم أول سيدة تشغل منصب سفير في رومانيا وهي البلد العزيز على مصر، وأخيرا أصبحت أول سيدة مصرية تشغل عضوية اللجنة الخاصة بمتابعة تنفيذ والتزام الدول بالعهد الدولي في الحقوق المدنية والسياسية في إطار لجنة حقوق الإنسان المنشأة من قبل الأمم المتحدة".
و تشير إلي اللجنة التي شغلت عضويتها بأنها لجنة متابعة تنفيذ والتزام الدول بالعهد الدولي في الحقوق المدنية والسياسية وتضم 18 عضو في مختلف الدول وتهتم بدراسة مدي التزام بالحقوق المدنية و السياسية لمواطنيها و كذلك الشكاوي التي ترد إليها في هذا الشأن ".
و لفتت إلي أن مصر من أوائل الدول الموقعة علي هذا العهد وكانت من أوائل الموقعين علي ميثاق الأمم المتحدة من 75 عام .
جدير بالذكر أن بسيم خاضت المنافسة أمام مرشحين من 17 دولة للفوز علي 9 مقاعد انتخابية وجرت الانتخابات علي جولتين شارك في الأول 170 دولة و انخفض عدد الدول المصوتة في الجولة الثانية إلي 150 دولة وحصلت مصر علي 87 صوت .

 

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