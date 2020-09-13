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بعد سقوط الإخوان..

وزير خارجية لوكسمبورج: مصر على الطريق الصحيح مع السيسي

وزير خارجية لوكسمبورج
وزير خارجية لوكسمبورج
الأحد، 13-09-2020 11:28 م المصريون ـ متابعات
قال جان أسلبورن، وزير خارجية لوكسمبورج، إننا نقوم بممارسة ضغوط سياسية هائلة على تركيا لسحب المرتزقة من ليبيا
وتابع خلال لقائه مع لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن، كل التقدير للرئيس السيسي لالتزامه بأقصى دراجات الهدوء في ليبيا.
وأشار إلى أن ليبيا أزمة شديدة التعقيد، ونريد نزع أسلحة كل المليشيات، لأن انهيار أوروبا يعني أنها ستعاني من موجة من الإرهابيين والنازحين
وأكد جان أسلبورن، وزير خارجية لوكسمبورج، على أن العالم العربي يمر بما مر به الاتحاد الأوروبي، داعيًا العرب أن يستغلوا وحدة اللغة والثقافة من أجل تحقيق الاتحاد
وأردف: «دون مصر لا يمكن أن تتحرك الأمور في المنطقة العربية، لذا نتابع كما يدور بها».
وأشار إلى أنه يجب العمل معا لتحقيق أكبر قدر من المنفعة المشتركة التي تعود على الشعوب، مؤكدا أن مصر تسير على الطريق الصحيح مع الرئيس السيسي وعلى جميع الأصعدة بعد السقوط خلال فترة حكم الإخوان .
واستطرد: «مساعدة مصر يجب أن تتم من خلال زيادة الاستثمارات الاوروبية هناك، مؤكدا على أن مصر دولة قوية متماسكة وتعمل بجدية، ويجب أن نقف بجانبها، ومصر تخطت نقطة البداية وتسير بقوة على الطريق الصحيح

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