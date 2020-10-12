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وزير النقل: مسار القطار المكهرب يبدأ في نوفمبر

وزير النقل
وزير النقل كامل الوزير
 
الإثنين، 12-10-2020 11:09 م المصريون ـ متابعات
علق وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزيرعلى جولته اليوم والتي قام خلالها باستطلاع عدد من القطاعات بمسار مشروع القطار الكهربائي السريع "العين السخنة - العلمين"، برفقة قيادات الهيئة العامة للطرق والكباري والهيئة القومية للأنفاق على مدار يومين متتاليين قائلاً: "القطار الكهربائي السريع لأول مرة سيدخل في مصر ويعمل بالكهرباء وليس بالديزل، وسيبدأ من منطقة العين السخنة وينتهي في المرحلة الأولى منه كما هو مخطط في منطقة العلمين الجديدة ويمر بعدة محطات من العاصمة الإدارية الجديدة ثم القاهرة الجديدة ثم حلوان وطريق الصعيد ثم شمال غرب في 6 أكتوبر ثم النوبارية وبرج العرب ثم يتفرع إلى فرعين أحدهما صوب الإسكندرية والآخر جهة العلمين الجديدة.
واستطرد في مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON" قائلاً: "طول المسار الذي كان مخططاً له نحو  468  كيلوا واليوم قمنا بجولة استطلاع المسار على الأرض قبل التطبيق لتقليل المسار إلى حد ما حيث أنه كلما قللنا المسار نجحنا في تقليل التكاليف المادية ومن ثم زمن الرحلة".
وكشف الوزير أنه في حال تم الاستعانة بتحالفات عالمية عبر استشاري كان سيكلف الدولة نحو 13-19 مليار دولار وهي تكلفة باهظة قائلاً: "فتحنا بالفعل وتقدم لنا عشرة تحالفات فاز منهم اثنان لكن التكلفة كانت باهظة لوتم الاستعانة بهم وقعدنا نتفرج حيث كانت التكلفة الإجمالية ستتراوح مابين 13-19 مليار دولار وهو رقم كبير جداً على وعندما عرضنا الأمر على الرئيس السيسي كان تكليفه واضح أن نقوم بتدشين هذا المشروع المهم بإمكانياتنا وشركاتنا المحلية  والخامات المحلية وفي حال احتجنا أحد الركان العالمية كمعاونة في توريد أنظمة التحكم  يمكن الاستعانة بهم وهذا أمر سريع، مؤكداً أن وزارته نتعاون مع شركة عالمية لاستيراد الأنظمة المختلفة للتحكم في خطوط القطار المكهرب.
وكشف الوزير أن مسار القطار السريع سيبدأ في نوفمبر المقبل متوقعاً أن يتم الانتهاء منه خلال 24 شهراً، مؤكداً أن القطار السريع ينافس الطائرة.. ومتوقع أن ينقل نصف مليون راكب يوميا، لافتًا إلى أن المشروع يهدف لربط العاصمة الإدارية والمدن الجديدة بشبكة سكة حديد سريعة كهربائية «القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر-العلمين  – برج العرب – الإسكندرية» بشبكة سكك حديد الجمهورية، ويسهم فى تنمية الساحل الشرقى على البحر الأحمر، وزيادة معدلات وقيمة تنمية أراضي المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، مشيراً أن إنشاء هذا القطار له شق اقتصادي وسياسي في نفس الوقت.
 

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