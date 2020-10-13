وزير النقل : عملنا انجاز يحدث لأول مرة في مصر

الثلاثاء، 13-10-2020
03:30 م
إيمان هاني
أكد كامل الوزير وزير النقل
، أن القطار الكهربائي
السريع
يدخل مصر لأول مرة، وسيبدأ من منطقة العين السخنة، وينتهي كمرحلة أولى في العلمين الجديدة،
ويمر بمحطة العاصمة الإدارية الجديدة، كما يمر بمحطة القاهرة الجديدة، ثم حلوان، ثم
السادس من أكتوبر ثم برج العرب، ثم العلمين الجديدة.
وأضاف كامل الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس
الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون إي"، أن مسار
القطار السريع محدد بـ 468 كيلومترا، ونعمل على تقليل طول مسار القطار حتى تقل التكلفة
المالية، ويقل زمن الرحلة.
وتابع : "تقدمت 10 تحالفات دولية لتنفيذ المشروع وفاز
منها تحالفان، وسرعة القطار 250 كيلومترا في الساعة ويحتاج إلى أنظمة سيطرة، وتحكم
كبيرة وسيتم استيراد أنظمة التحكم والسيطرة من الخارج، معقبا :" دا انجاز
يحدث لأول مرة في مصر".
وواصل :" "لأول مرة يتم إنشاء قطار سريع مكهرب
بالكامل في مصر، وننشئ مصنعا للوحدات المتحركة للسكك الحديد أو مترو الأنفاق في مصنع
بورسعيد بتعاون القطاع الخاص مع الحكومة المصرية".