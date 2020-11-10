الثلاثاء، 10-11-2020
10:35 ص
إيمان هاني
أكد الدكتور محمد معيط
، وزير المالية
، أن وزارته في سياستها
الضريبية حريصة على المواطن بالأساس، حيث تتسم بالعدالة فإيرادات الدولة المصرية تعتمد
بنسبة 75% على الضرائب لكن في دول أخرى مثل بريطانيا تعتمد في إيرادها على نسبة
90% من الضرائب.
وقال "معيط "، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي
ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضاية "أون
"، بأن عوائد
خصم 1% من رواتب العاملين بالدولة لم تدخل الموازنة العامة ولم يمول بها أي شيء، والدليل
أنه تم إيداعها في صندوق البنك المركزي المصري"، معقبًا: "الفلوس دي هتتساب
لأننا مش عارفين بكرة في إيه ؟ بنعمل حسابنا لبكرة"
وحول زيادات المعلمين
، قال وزير المالية
: "هقول على
حاجة، وياريت الرئيس يسامحني، الرئيس كان يرغب في منح المزيد للمعلمين، ولكن الموزانة
لا تسمح، وده تقدير من الدولة بداية من رئيس الجمهورية ونهاية بالحكومة في تقدير المعلم،
وزيادة رواتب المعلمين
ليست الأخيرة ".