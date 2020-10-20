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وزير المالية : "لما قولت للرئيس علي المبلغ قالي اضربه في اتنين "

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وزير المالية : "لما قولت للرئيس علي المبلغ قالي اضربه في اتنين "

الدكتور محمد معيط، وزير المالية
وزير المالية
 
الثلاثاء، 20-10-2020 11:20 ص إيمان هاني



كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تفاصيل توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن مواجهة احتمالية التعرض لموجة ثانية من فيروس الكورونا.
وقال "معيط"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" ، إن الرئيس السيسي سأله عند إعداد الميزانية هل "علمت حسابك إننا ممكن نواجه موجة ثانية.. ولما قولتله على المبلغ ضربه في اتتين".
وأضاف أنه على مدار السنوات الماضية كان الرئيس دائما يوجه أن يكون هناك استعداد لمواجهة أي ظرف استثنائي مفاجىء، معلقا: "لما جت كورونا افتكرت كلام الرئيس".
وتابع:" "لما جت كورونا لقينا بلاد بتقفل، ودول بتخطف من بعض الطائرات.. قلت الحمد لله أن مصر بتوجيهات الريس كانت مستعدة".


 

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