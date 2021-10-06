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وزير المالية: الرئيس السيسى استلهم معاني العزيمة والعمل من بطولات أكتوبر لبناء الجمهورية الجديدة

الرئيس عبد الفتاح السيسى
الرئيس عبد الفتاح السيسى
Native
الأربعاء، 06-10-2021 09:09 ص متابعات- أمينة عبد العال
تقدم الدكتور محمد معيط وزير المالية، بأسمى آيات التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة، داعيًا الله، عز وجل، أن يرحم شهداءنا الأبرار، ويحفظ مصر وجيشها وأهلها من كل سوء، وأن يُعيد علينا هذه الانتصارات بمزيدٍ من الخير والرخاء والاستقرار، في ظل قيادة سياسية حكيمة، تواصل العمل ليلاً ونهارًا للنهوض بمصرنا الغالية.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، ستظل مبعث فخر واعتزاز لشعب مصر العظيم بقواته المسلحة ورجالها البواسل الذين ضربوا أروع الأمثلة فى البطولة والتضحية والفداء، وقدموا أرواحهم من أجل استعادة وطن العزة والكرامة.
قال الوزير، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، نجح فى تحقيق إنجازات غير مسبوقة، بتنفيذ مشروعات تنموية عملاقة فى زمن قياسي، تُسهم فى تغيير وجه الحياة على أرض مصر، مستلهمًا من ذكرى بطولات أكتوبر المجيدة، معاني العزيمة والإصرار والعمل في بناء دولة قوية حديثة، وإطلاق الجمهورية الجديدة، التي ترتكز على إرساء دعائم حياة كريمة لكل المصريين، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات.
أضاف الوزير، أن التوسع فى المشروعات القومية والتنموية الكبرى وغير المسبوقة بشبه جزيرة سيناء، خلال السنوات السبع الماضية يعكس إرادة سياسية حقيقية بأن تنعم أرض سيناء المباركة بثمار تحريرها، وأن تشهد حضارة ونموًا وعمرانًا يحقق آمال أهل سيناء الشرفاء.
 

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