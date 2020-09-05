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وزير العدل: تطبيق التقاضى "أونلاين" بالمحكمة الاقتصادية قريبًا

المستشار عمر مروان وزير العدل
وزير العدل
 
السبت، 05-09-2020 09:36 ص إيمان هاني
أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أنه يستهدف خلال المرحلة الأولى من منصة مصر الرقمية إقامة الدعاوى القضائية المدنية عن بُعد، قائلا :"يمكن للمحاكم الاقتصادية تسجيل المحامين والأفراد والشركات وتسجيل الدعوى عن بعد خلال المرحلة الأولى والتقاضي قريبًا".
وأضاف وزير العدل فى حوار خاص مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار" والمذاع عبر فضائية "النهار" ،قائلا :"نستهدف تطبيق عملية التقاضي "اون لاين" في المحاكم الاقتصادية قريبًا قبل المدنية عبر منصة مصر الرقمية ".
وأوضح وزير العدل أن الشق الجنائي عبر منصة مصر الرقمية تم البدء التجريبي به في محافظة بورسعيد، مؤكدا أنه قريبًا سينتقل إلى باقي المحافظات تدريجيًا، لافتًا إلى أن إجراءات إقامة الدعاوى ستتم على ثلاث مراحل بداية من إقامة الدعوى ومناقشتها حتى مرحلة التقاضي عبر منصة مصر الرقمية.


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