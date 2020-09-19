وزير الطيران المدني يشدد على تطبيق إجراءات كورونا بالمطارات

السبت، 19-09-2020
09:31 م
أحمد سالم
أكد وزير الطيران
المدني الطيار محمد منار عنبة، على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي في جميع المطارات المصرية، لحماية المصريين والمسافرين، وهو ما قلل من أعداد الإصابة في مصر بالمقارنة بدول العالم الأخرى.
وأضاف وزير الطيران
– في ندوة لجريدة «الأخبار المسائي»- قائلا: أنا واثق في وعي وثقافة الشعب المصري للمرور من أزمة كورونا بسلام وأمان، موجهاً الشكر لجميع العاملين بقطاع الطيران
، مثنياً على دور الصحافة والإعلام القومي في نقل الحقائق ومواجهة الشائعات.
وشدد الطيار محمد منار، على أن مطارات القاهرة الدولي والغردقة وشرم الشيخ وجميع المطارات المصرية آمنة تماماً بنسبة 100%، مؤكداً أن الطيران
الروسي بدأ الهبوط في مطار القاهرة الدولي قبل الجائحة، ولكنه توقف فترة مؤقتة خلال الجائحة مثله مثل الطيران
الإنجليزي بسبب كورونا، وبعد انطلاق حركة الملاحة الجوية عادت الطائرات الروسية والإنجليزية، لكن ليس بنفس الكثافة، مضيفاً أنه بالنسبة لمطاري الغردقة وشرم، فالإنجليز يتوافدون على المطارين بعد الجائحة، مطمئناً المصريين وسياح العالم: «المطارات المصرية مؤمنة تماماً وأُجرى عليها تفتيش من جانب المنظمات المصرية والعالمية، بدليل هبوط جميع شركات الطيران
العالمية في المطارات المصرية».
وأشار إلى أن الوزارة فتحت مطارات جديدة منها مطارات سفنكس والعاصمة وبرنيس، ونسعى لتطوير وتوسعة مطار سانت كاترين، وهذه المطارات أهداها الرئيس السيسي لقطاع الطيران
المدني وهذا شيء عظيم.