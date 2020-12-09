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وزير الشباب يُكرم الطفل صاحب الصورة المؤثرة

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وزير الشباب يكرم الطفل
 
الأربعاء، 09-12-2020 06:49 م محمد فضل

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الطفل يوسف مصطفي الصيفي صاحب الصورة الشهيرة المؤثرة وهو يتابع تدريبات فريق خارج أسوار أحد الملاعب الخاصة والمعروف حاليًا على صفحات السوشيال ميديا باسم طفل ملعب الشروق.
وقرر وزير الرياضة تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للطفل بوضع برنامج عمل رعاية كاملة للطفل يوسف مصطفى، ومتابعته باستمرار تعليميًا ورياضيًا وصحيًا، ومنحه عضوية مجانية دائمة بمركز شباب بدر القريب من محل سكنه، وكذلك تسليمه شنطة ملابس رياضية كاملة، حتى يتمكن من ممارسة الرياضة واللعبة المفضلة له، وكرة قدم عليها شعار الوزارة.
وذكر الوزير أن ذلك يأتي في إطار تحمل الوزارة لدورها المجتمعي، ورعاية الشباب والموهوبين، وخلق البرامج المتنوعة لرعايتهم وحمايتهم في المجتمع ، ضمن دور الدولة في الاهتمام بكل الطوائف الرياضية.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورة الطفل يوسف وهو يقوم بمتابعة وتقليد تدريبات فريق كرة قدم خارج أسوار أحد الملاعب الخاصة مدينة الشروق .
 

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