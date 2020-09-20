وزير الري: جاهزون للتعامل مع موسم السيول القادم

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وزير الري
الأحد، 20-09-2020 03:30 م محمد فضل- متابعات

قام الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري فور عودته من الجولة التفقدية بمحافظة أسوان بترأس اجتماع اللجنة الدائمة لإيراد النهر.
ووجه وزير الموارد المائية والرى بضرورة المتابعة المستمرة للفيضان وشبكة الترع والمصارف، واستمرار رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة الوزارة للتعامل مع الفيضان وموسم السيول القادم.
وتجدر الإشارة إلى أن المؤشرات الأولية للفيضان تُشير إلى إستمرار إحتمالية  أن يكون في حدود أعلى من المتوسط وأن الوارد خلال أغسطس وسبتمبر حتى الآن أعلى من نظيره في العام الماضي ولكن مازال من المبكر الحُكم بشكل نهائي على نوع وحجم الفيضان هذا العام انتظارًا لشهري سبتمبر وأكتوبر.
ونظرا لارتفاع معدلات سقوط الأمطار بالعاصمة السودانية الخرطوم بشكل غير مسبوق وارتفاع منسوب المياه بالمجري المائي ويتم التنسيق على مدار الساعة بين الري المصري بالسودان ونظيره السوداني فى إطار من التعاون المتبادل وتبادل البيانات والمعلومات وإجراء القياسات المشتركة بكافة محطات القياس.
ووجه الدكتور عبد العاطى بضرورة العمل على استمرار تنفيذ إزالة التعديات علي المجاري المائية وخصوصًا مجرى نهر النيل وفرعى دمياط ورشيد  والتي تحد من قدرة الشبكة على استيعاب المياه الزائدة وقت الطوارئ أو  أثناء فترة السيول.
 

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