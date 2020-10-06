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وزير الري الأسبق : ما تفعله أثيوبيا بلطجة دولية

سد النهضة
سد النهضة
 
الثلاثاء، 06-10-2020 03:35 م إيمان هاني


أكد الدكتور محمد نصر علام وزير الري الأسبق ،أن إعلان رئيسة إثيوبيا توليد الكهرباء من سد النهضة بعد 12 شهرًا بلطجة دولية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، بأن المجتمع الدولي عليه إيقاف البلطجة وإلزام إثيوبيا بعدم انتهاء الملء قبل انتهاء الاتفاق وإلا يتم توقيع عقوبات دولية مباشرة ولابد من تحديدها مسبقا وإعلانها.
وتابع: " مصر لا تمانع في ملء السد أو توليد الطاقة ومساعدة الأشقاء في إثيوبيا ولكن بشرط عدم الإضرار بالشعب المصري والاتفاق على النقاط الخلافية".

 

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